Ленинградская область усиливает меры безопасности

«Прошу жителей отнестись с пониманием к принятым дополнительным мерам безопасности на транспорте, в местах массового скопления людей, на спортивных объектах, в детских учреждениях. Сейчас закончилась четверть, образовательные учреждения уходят на каникулы. Началась весенние смены в наших оздоровительных лагерях, поэтому важно обеспечить безопасность в регионе на самом высоком уровне», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

«Жители региона остро откликнулись на произошедшую трагедию. При необходимости помощь готовы оказывать не только администрация, но и учреждения, и общественные организации Ленобласти», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Ленинградской области направил соболезнования своему коллеге, губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Жители Ленинградской области разделяют скорбь со всеми, кого коснулось несчастье и желают скорейшего выздоровления пострадавшим от варварского теракта. В этот трагический час ленинградцы мыслями и сердцем вместе с вами», — говорится в телеграмме главы 47 региона.

Все массовые развлекательные и спортивные мероприятия в Ленинградской области на ближайшие дни отменены.

Дано указание в знак скорби приспустить государственные флаги и флаги Ленобласти.

Всеми службами, ответственными за обеспечение правопорядка и безопасности, обеспечен усиленный порядок работы.