Ленинградская область усиливает меры безопасности
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл расширенное заседание оперативного штаба и дал поручение повысить меры безопасности в регионе в связи с терактом в Подмосковье.
«Прошу жителей отнестись с пониманием к принятым дополнительным мерам безопасности на транспорте, в местах массового скопления людей, на спортивных объектах, в детских учреждениях. Сейчас закончилась четверть, образовательные учреждения уходят на каникулы. Началась весенние смены в наших оздоровительных лагерях, поэтому важно обеспечить безопасность в регионе на самом высоком уровне», — отметил губернатор Александр Дрозденко.
«Жители региона остро откликнулись на произошедшую трагедию. При необходимости помощь готовы оказывать не только администрация, но и учреждения, и общественные организации Ленобласти», — подчеркнул глава региона.
Губернатор Ленинградской области направил соболезнования своему коллеге, губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
«Жители Ленинградской области разделяют скорбь со всеми, кого коснулось несчастье и желают скорейшего выздоровления пострадавшим от варварского теракта. В этот трагический час ленинградцы мыслями и сердцем вместе с вами», — говорится в телеграмме главы 47 региона.
Все массовые развлекательные и спортивные мероприятия в Ленинградской области на ближайшие дни отменены.
Дано указание в знак скорби приспустить государственные флаги и флаги Ленобласти.
Всеми службами, ответственными за обеспечение правопорядка и безопасности, обеспечен усиленный порядок работы.