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Более 360 млн рублей собрано за выходные на благотворительный счёт Сбера

За выходные на благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу, 23 марта, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Рубрики:  Общество

Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать. 

Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом: переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается. 

Перевести средства также можно по номеру счёта по следующим реквизитам. 

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК 

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001 

Расчётный счёт: 40703810100020000067 

Банк: ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225 

Корр. счёт: 30101810400000000225 

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». 

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, в которую войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК. Комиссия определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и др. 

Собранные средства предполагается направить на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.

 

 

 