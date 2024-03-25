Записать ребенка в первый класс удобно через «Госуслуги»

Черновик сохранится в личном кабинете. Портал Госуслуги напомнит о старте записи в школу, останется только нажать кнопку «Отправить» в день начала приёмной кампании.

Большинство полей заявления заполняется автоматически, родителям первоклассника нужно только выбрать школу, льготы и указать другие параметры желаемого обучения.

Заявление рассмотрят в течение 3 рабочих дней после окончания приёма заявок. Уведомление о возможности зачисления придёт в личный кабинет портала.

В 2023 году 52% заявлений в первые классы школ 47-го региона было направлено через портал Госуслуги.

Создайте черновик заявления на запись в 1 класс уже сейчас – https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form

С 1 апреля до 30 июня можно подать заявление в первые классы школ, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, с 6 июля по 5 сентября – в другую школу при наличии в ней свободных мест.

С 1 апреля подать заявления в первые классы школ Ленинградской области также можно будет на сайте www.obr.lenreg.ru, в общеобразовательных организациях и в МФЦ 47-го региона.