Область приглашает на Пасхальный фестиваль

Как пояснили в Комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, к участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных школ Ленинградской области и воскресных школ храмов Гатчинской, Тихвинской, Выборгской епархий. Соревнования пройдут по возрастным категориям 7-10, 11-14 и 15-17 лет (сольное и ансамблевое исполнение).

Также в этих же групповых категориях будут оцениваться художественные работы, посвященные, как и весь фестиваль, празднику Пасхи.

Как и в предыдущие годы, конкурсный отбор пройдёт в два этапа.

Первый этап для представителей Гатчинской епархии (Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы и Сосновоборский городской округ) пройдет 14 мая 2024 года в в Вырицком культурном центре (Гатчинский район, пгт. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20).

Школьники Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского районов, включенных в Тихвинскую епархию, испытания первого этапа ждут 16 мая в тихвинской школе искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 43).

Для ребят, проживающих в Выборгском, Всеволожском и Приозерском районах, входящих в Выборгскую Епархию, первый этап будет проходить 18 мая в Сосновском Доме творчества (Приозерский район, п. Сосново, ул. Мичуринская, д. 2).

Второй этап ― для победителей первого этапа, в этом году состоится 31 мая 2024 года в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Заявки для участия в фестивале принимаются до 20 апреля 2024 года по установленной форме на e-mail: pasha-fest-2024@mail.ru, в соответствии с Положением о фестивале, которое можно скачать на сайте комитета.