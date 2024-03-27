Сотрудники ОДК-Сервис завоевали награды Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля «Трудовые резервы»

Соревнования были организованы Госкорпорацией Ростех совместно со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации для сотрудников предприятий и организаций холдингов Ростеха.

Всего за победу в 26 видах спорта боролись представители более ста крупнейших российских компаний из 29 регионов России. Общее количество участников соревнований превысило 2200 человек.

Все три участника от гатчинского предприятия — активные участники заводских спортивных мероприятий, неоднократные победители и призеры соревнований разного уровня. На фестивале в Красноярске каждый из них занял призовое место в своей дисциплине: Сергей Астафьев — 1 место (народный жим), Иван Степанов — 1 место (гиревой спорт), Илья Ведехин — 3 место (шашки).





Вера Кожевникова