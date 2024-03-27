За дополнительными баллами к ЕГЭ — в «Код будущего»
Выпускники проекта «Код будущего» могут получить от 2 до 10 дополнительных баллов при поступлении в один из 12 вузов в рамках учета индивидуальных достижений.
Рубрики: Образование
Запись на курсы осуществляется на Госуслугах.
Набор открыт для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей и техникумов.
В этом учебном году на курсах проекта «Код будущего» обучаются порядка 1350 школьников и студентов техникумов Ленинградской области.
Узнать, какие ВУЗы предлагают дополнительные баллы к ЕГЭ, можно на платформе https://futurecode.ru/ege. Подробные условия необходимо уточнять в приемной комиссии вуза.
«Код будущего» – это бесплатные онлайн-курсы программирования, которые созданы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
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