За дополнительными баллами к ЕГЭ — в «Код будущего»

В феврале 2024 года количество уникальных пользователей сервиса Домклик от Сбербанка превысило 2 млн человек по Северо-Западному федеральному округу – это на 20% больше, чем годом ранее. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 77% посетителей. На втором месте – Калининградская область, где в среднем 100 тысяч человек в месяц используют сайт.