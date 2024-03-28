1 апреля начнется запись детей в 1 класс

Наиболее удобным является электронная подача заявки через портал «Госуслуги». При этом родители могут заранее создать на портале черновик будущего заявления, а 1 апреля отправить его на рассмотрение.

Заявление на зачисление ребенка в школу можно оформить также в любом МФЦ. Руководство областных центров госуслуг обращает внимание родителей будущих первоклассников, что 1 апреля 2024 года прием заявлений в филиалах и отделах МФЦ начнется в 10.00 (в соответствии с официальным графиком работы по понедельникам МФЦ начинают работу в 10.00).

Подать заявление можно в удаленных рабочих местах МФЦ – график работы каждой площадки можно уточнить на сайте .

Помимо портала Госуслуги и МФЦ, родители также могут подать заявку на зачисление ребенка в школу через областной портал obr.lenreg.ru или непосредственно в самом образовательном учреждении.

Чтобы подать заявление на зачисление в школу, заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Если такой записи нет, ее можно оформить в любом МФЦ Ленинградской области.

Подробно с условиями приема в 1 класс можно ознакомиться по ссылке.