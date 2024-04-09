15 апреля завершается набор на курсы «Код будущего»
У ленинградцев осталась всего неделя, чтобы успеть подать заявку на курсы по программированию «Код будущего» на Госуслугах - https://www.gosuslugi.ru/futurecode и научиться программировать на Python, C++, C#, JavaScript, 1С и других языках.
Рубрики: Образование
Обучиться на бесплатных онлайн-курсах от ведущих вузов и ИТ-компаний могут школьники 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов.
Интересные факты о проекте:
- более 800 ленинградских школьников уже освоили программирование и получили сертификаты проекта «Код будущего» в 2023 году
- порядка 1350 школьников и студентов техникумов 47-го региона обучаются в этом году
- более 45 тыс. российских школьников и студентов записались на курсы в 2024 году, 46% из них - студенты колледжей
- 27% участников нового набора раньше не изучали программирование.
- 12 вузов предоставляют дополнительные баллы к ЕГЭ выпускникам «Кода будущего»
«Код будущего» – это бесплатные онлайн-курсы программирования, которые созданы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
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