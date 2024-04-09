Ленобласть присоединилась к Дню собственника

«С 13 апреля по 13 июня 2024 года во всех регионах России проводится проект День собственника. Управляющие организации — его участники — проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ. Жители смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ, когда им удобно. Проект идет при поддержке Минстроя России и Минцифры России», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Одна из важных целей — объединить и активизировать собственников, дать им все инструменты для управления своим домом, напомнить, что именно они сообща должны голосовать за решения, которые повысят комфорт проживания в доме.

По данным ГИС ЖКХ, в 2023 году в России было проведено около 272 тысяч собраний собственников. Доля онлайн-обсуждений растёт: если в 2020 году в такой форме прошло всего 129 собраний (0,07% от всех), то к осени 2023 года их насчитывалось более 58 тысяч (24,31%).

Собственники квартир в домах, где управляющие организации проведут электронные голосования в рамках Дня собственника, получат письмо от Госуслуг. Так они не пропустят начало голосования и смогут скачать приложение Госуслуги.Дом, если ещё этого не сделали. Скачав приложение, собственник дома сможет ознакомиться с повесткой собрания и приложенными материалами, а в даты проведения собрания — проголосовать за выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней. Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования пользователь также сможет увидеть в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. Протоколы по итогам собрания придут в рассылке Госуслуг.

Приложение Госуслуги.Дом, через которое могут голосовать собственники, создано на базе ГИС ЖКХ). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.