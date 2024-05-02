Выплаты ветеранам к Дню Победы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с празднованием 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
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К празднику правительство Ленинградской области перечислит по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, блокадникам, несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла. По 5 тысяч рублей перечислят вдовам военнослужащих и детям войны.
Все выплаты в беззаявительном порядке должны прийти до 6 мая.
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