Выплаты ветеранам к Дню Победы

К празднику правительство Ленинградской области перечислит по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, блокадникам, несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла. По 5 тысяч рублей перечислят вдовам военнослужащих и детям войны.

Все выплаты в беззаявительном порядке должны прийти до 6 мая.