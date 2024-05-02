В Ленобласти стартовала акция «Страна героев»

Старт акции дал ленинградец Андрей Фетисов, ветеран СВО, ушедший добровольцем. Его уже поддержали другие бойцы. Истории их семей можно найти во ВКонтакте по хештегу: #странагероев.

Участвовать может каждый: необходимо записать небольшое видео о своих героях Великой Отечественной войны или СВО и разместить на собственной страничке в соцсетях с хештегом #СтранаГероев.