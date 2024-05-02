В Ленобласти стартовала акция «Страна героев»
Ветераны СВО рассказывают о своих предках — участниках Великой Отечественной войны.
Рубрики: Общество
Старт акции дал ленинградец Андрей Фетисов, ветеран СВО, ушедший добровольцем. Его уже поддержали другие бойцы. Истории их семей можно найти во ВКонтакте по хештегу: #странагероев.
Участвовать может каждый: необходимо записать небольшое видео о своих героях Великой Отечественной войны или СВО и разместить на собственной страничке в соцсетях с хештегом #СтранаГероев.
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