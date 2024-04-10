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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.04.2024 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское.

 

11.04.2024 с 09:30 до 17:00 на 2-3 часа в указанный промежуток

Сусанинское СП:

п Сусанино, линия 3-я, линия 4-я,

линия 7-я, Малый проспект

11.04.2024 с 10:00 до 17:00

п. Кобралово часть.

 

11.04.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП

д. Сабры

Новый Свет (Промзона, район старой котельной, МолПром)

 

11.04.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП

д Большое Рейзино, д. 60 - 74

 

 

11.04.2024 с 09:30 до 17:00

Сяськелевское СП:

д Ронилово, ул. Луговая

12.04.24с10.00 до17.00

д. Крокшево

 

11.04.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п Карташевская

д Руново

д Кобрино

 

 

 