Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП:
11.04.2024 с 09:30 до 17:00 на 2-3 часа в указанный промежуток
Сусанинское СП:
п Сусанино, линия 3-я, линия 4-я,
линия 7-я, Малый проспект
11.04.2024 с 10:00 до 17:00
п. Кобралово часть.
11.04.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП
д. Сабры
Новый Свет (Промзона, район старой котельной, МолПром)
11.04.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП
д Большое Рейзино, д. 60 - 74
11.04.2024 с 09:30 до 17:00
Сяськелевское СП:
д Ронилово, ул. Луговая
12.04.24с10.00 до17.00
д. Крокшево
11.04.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п Карташевская
д Руново
д Кобрино
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