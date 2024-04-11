Депутаты «Единой России» проверили работу медицинских учреждений в Ленинградской области

9 апреля состоялся первый выезд депутатской рабочей группы по вопросам здравоохранения во главе с вице-спикером Татьяной Тюриной («Единая Россия») в Киришскую межрайонную больницу. В мероприятии приняли участие депутаты Заксобрания Николай Пустотин и Олег Петров, председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, главный врач Киришской больницы Светлана Пантюхина, а также глава Киришского муниципального района Константин Тимофеев.

Открывая обсуждение, Татьяна Тюрина отметила важность взаимодействия представительной власти с областным Комздравом, руководством больниц и представителями администрации для того, чтобы был налажен диалог и была возможность проанализировать повестку, связанную с здравоохранением и ситуацию, которая складывается в районах. Он отметила, что в здравоохранении происходит много положительных изменений: ремонтируются учреждения здравоохранения, и Киришская больница тому яркий пример, приобретается медицинское оборудование. Однако в целом отрасль здравоохранения — очень сложная, и всегда остаются неудовлетворенными какие-то запросы граждан.

Татьяна Тюрина отметила положительную тенденцию относительно среднего возраста работающих в Киришском районе врачей — кадровый состав за последние годы «омолодился». Молодых специалистов поддерживает здесь не только область, но и сам район, в том числе предоставляя служебное жилье. Есть и «районные» целевики, обучающиеся по медицинским специальностям. Как пояснил глава района Константин Тимофеев, сейчас срок «отработки» для киришских студентов-целевиков составляет пять лет, тогда как для областных - три года. Речь шла о том, чтобы в будущем синхронизировать данную норму, чтобы студенты работали после вуза на местах по три года вне зависимости от того, каким образом была предоставлена целевая стипендия. Константин Тимофеев отметил, что в целом система «целевых» студентов помогает решить кадровую проблему, и за десять лет благодаря ей в район пришли работать два десятка дипломированных врачей.

Депутаты подчеркнули важность сопровождения и мониторинга «целевых» студентов со стороны районного здравоохранения не только на выходе из стен вуза, но и на протяжении всех лет учебы. Важно, чтобы и практику они проходили именно в районных медучреждениях. Парламентарии и руководители системы здравоохранения солидарны в том, что уже необходимо инициировать на уровне страны возрождение системы распределения студентов-медиков, которая эффективно работает и сегодня, например, в соседней Республике Беларусь. Татьяна Тюрина, хорошо знакомая с опытом белорусских коллег, также подтвердила этот тезис: система распределения выпускников по окончании медицинских вузов с обязательством отработать по месту распределения три года, существенно сдвинула бы с мертвой точки проблему нехватки врачебных кадров на местах. Пока, как говорилось на встрече, из Киришей врачей «высасывает» Санкт-Петербург, а некоторые уезжают и в Москву за высокими зарплатами.

По окончании обсуждения гости посетили бывшее терапевтическое отделение больницы, которое вскоре будет перепрофилировано в детское отделение и отделение функциональной диагностики. Они побывали в отделении терапии (с кардиологическими койками), где ремонт был завершен в прошлом году, осмотрели реконструируемые в настоящий момент операционный блок и «чистую хирургию», а также реанимационное отделение. В планах – ремонт офтальмологического и травматологического отделений, отметила главврач Киришской больницы Светлана Пантюхина.

Депутат Олег Петров в конце встречи выразил удовлетворение увиденным в Киришах, где здравоохранение на сегодняшний день - уже одно из лучших в области, и подчеркнул: в состоявшемся диалоге важно было достичь единства по ключевым позициям. Эффективность взаимодействия представителей законодательной и исполнительной власти, а также руководителей муниципалитета и районного здравоохранения - залог конструктивной работы по совершенствованию этой сферы.

Подводя итоги первого из выездных заседаний рабочей группы Законодательного собрания, Татьяна Тюрина подчеркнула:

«То, что сделано за последние годы в Киришской больнице, нас, безусловно, порадовало: появилось новое терапевтическое отделение с палатами для лечения пациентов кардиологического профиля, новый компьютерный томограф, заработало одно из самых современных отделений анестезиологии и реанимации в регионе. Всё это будет способствовать лучшему качеству медицинской помощи для пациентов, особенно с тяжелыми заболеваниями. Конечно, нужно еще обратить внимание на амбулаторный этап, на проблемы с записью пациентов на прием, на проблемы, которые касаются направления пациентов к областным специалистам. Будем дальше работать с комитетом по здравоохранению и областными учреждениями, чтобы срок осуществления таких консультаций уменьшился. Для нас важно, чтобы каждый человек, который хочет записаться к врачу, мог это сделать легко и своевременно получить медицинскую помощь. Впереди у нас много посещений других медучреждений. Будем работать!» – отметила депутат.

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