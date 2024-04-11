Заботливый бизнес

Вследствие этого комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области объявляет о формировании реестра предприятий — производителей адаптивной одежды, аксессуаров, обучающих игрушек для детей и подростков с особыми потребностями.

В рамках поддержки социального бизнеса в Ленинградской области планируется проведение мероприятий, направленных на продвижение предприятий этой сферы, таких как ярмарки по продвижению производимой продукции. Целью инициативы является знакомство потребителя с брендами адаптивной одежды, поддержка отечественного производителя, привлечение общественности к вопросам доступности адаптивной одежды и аксессуаров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Продвижение предприятий — производителей адаптивной одежды является важным шагом в направлении создания инклюзивной среды и предоставления этим детям возможности самовыражения и полноценного участия в общественной жизни.

Комитет призывает всех, кто производит адаптивную одежду и аксессуары или планирует это делать, обратиться в Центр инноваций социальной сферы для включения в реестр таких предприятий. Это позволит создать более полный обзор компаний-производителей и обеспечить поддержку на различных уровнях.

Информацию направлять в ЦИСС по следующим контактам: e-mail: ciss@813.ru, телефон: 8 (812) 309 46 88, доб. 111 (руководитель центра – Петров Александр Николаевич).