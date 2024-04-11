Заботливый бизнес
В современном обществе активно развивается осознание важности создания комфортных условий жизни для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями. Формирование социальной политики, ориентированной на поддержку и интеграцию этой категории граждан, всегда было приоритетом в регионе, и в новом году это становится ключевой задачей. В России 2024 год объявлен Годом семьи, а в Ленинградской области — еще и Годом команды заботы.
Вследствие этого комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области объявляет о формировании реестра предприятий — производителей адаптивной одежды, аксессуаров, обучающих игрушек для детей и подростков с особыми потребностями.
В рамках поддержки социального бизнеса в Ленинградской области планируется проведение мероприятий, направленных на продвижение предприятий этой сферы, таких как ярмарки по продвижению производимой продукции. Целью инициативы является знакомство потребителя с брендами адаптивной одежды, поддержка отечественного производителя, привлечение общественности к вопросам доступности адаптивной одежды и аксессуаров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Продвижение предприятий — производителей адаптивной одежды является важным шагом в направлении создания инклюзивной среды и предоставления этим детям возможности самовыражения и полноценного участия в общественной жизни.
Комитет призывает всех, кто производит адаптивную одежду и аксессуары или планирует это делать, обратиться в Центр инноваций социальной сферы для включения в реестр таких предприятий. Это позволит создать более полный обзор компаний-производителей и обеспечить поддержку на различных уровнях.
Информацию направлять в ЦИСС по следующим контактам: e-mail: ciss@813.ru, телефон: 8 (812) 309 46 88, доб. 111 (руководитель центра – Петров Александр Николаевич).