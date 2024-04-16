Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП:
д. Введенское.
17.04.2024 с 09:00 до 19:00
Кобринское СП:
д. Руново,
д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина,
п. Карташевская.
17.04.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Сусанино, линия1, 2, 7, 8, 9,10,
пр-т Володарского, пр-т Павловский, АЗС Кириши Ойл.
17.04.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Малое Замостье.
16.04.2024 с 22:00 до 17.04.2024 08:00 один раз на 30 минут
19.04.2024 с 22:00 до 20.04.2024 08:00 один раз на 30 минут
Веревское СП:
д. Зайцево, д. 8, 10, 12.
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