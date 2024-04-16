Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 апреля

«Зонтичные» поручительства помогают бизнесу получать банковское финансирование. Это касается ситуаций, когда у предпринимателей не хватает или нет собственного залога. Партнерами Корпорации МСП выступают не только федеральные, но и региональные банки, поэтому получить «зонтичные» поручительства бизнес может в любом регионе страны, причем в одном окне с кредитом и абсолютно бесплатно. Механизм «зонтичных» поручительств реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».