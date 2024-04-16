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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.04.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское.

 

17.04.2024 с 09:00 до 19:00

Кобринское СП:

д. Руново,

д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина,

п. Карташевская.

 

17.04.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Сусанино, линия1, 2, 7, 8, 9,10,

пр-т Володарского, пр-т Павловский, АЗС Кириши Ойл.

 

17.04.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Малое Замостье.

 

16.04.2024 с 22:00 до 17.04.2024 08:00 один раз на 30 минут

19.04.2024 с 22:00 до 20.04.2024 08:00 один раз на 30 минут

Веревское СП:

д. Зайцево, д. 8, 10, 12.

 