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Кто в Гатчинском районе 18 апреля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.04.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Введенское.

 

18.04.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское поселение:

д. Ковшово,

д. Мыза.

 

18.04.2024 с 09:00 до 19:00

Кобринское поселение:

д. Руново,

д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина,

п. Карташевская.

  

18.04.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д. Малая Ивановка,

д. Большая ивановка,

д. Старицы.