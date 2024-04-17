Кто в Гатчинском районе 18 апреля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.04.2024 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Введенское.
18.04.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
д. Ковшово,
д. Мыза.
18.04.2024 с 09:00 до 19:00
Кобринское поселение:
д. Руново,
д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина,
п. Карташевская.
18.04.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д. Малая Ивановка,
д. Большая ивановка,
д. Старицы.
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