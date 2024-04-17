Первая восьмерка: в десант и морскую пехоту

17 апреля в Гатчине состоялась первая отправка. Как обычно, она прошла в особой – торжественной – обстановке. Рано утром у памятника воинам-интернационалистам возле военкомата построились призывники, собрались провожающие, сотрудники гатчинской администрации, почетные гости. Гатчинский эстрадно-духовой оркестр исполнил российский гимн, и начался короткий митинг в честь первой отправки весеннего призыва.

Новобранцев приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Александр Супренок. Он отметил хорошую подготовку молодых ребят, подлежащих призыву на срочную службу, их готовность и желание служить в армии: «Гатчина – город воинской славы – может гордиться такими бойцами».

С вступлением в ряды Вооруженных сил РФ молодых гатчинцев поздравили контр-адмирал Иван Семенов, подполковник в отставке Юрий Петров, председатель Гатчинского морского собрания почетный гражданин г. Гатчины Юрий Назаров.

Все выступавшие желали новоиспеченным военнослужащим достойно пройти этот ответственный этап – получить полезный опыт и навыки, военную специальность, обзавестись настоящими армейскими друзьями и определить дальнейшее направление жизни:

«Год службы пройдет быстро, и скоро мы будем встречать вас в столице Ленинградской области – повзрослевшими и возмужавшими».

Призывники получили на память наручные часы с символикой Гатчины – считать время до дембеля и не забывать родной город, прозвучала команда «Нале-во!», и под марш «Прощание славянки» восемь новобранцев дружно погрузились в автобус: в областной военкомат на Фонтанку и оттуда – служить. Впереди их ждет строевая и теоретическая подготовка и присяга.

Как рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Гатчины и района Андрей Чичканов, первая восьмерка гатчинских призывников будет служить в сухопутных войсках, в ВДВ и морской пехоте – в Ленинградском и Московском военном округе. Изначально планировалось отправить шестерых, но добавились еще двое: молодые люди рвались в армию и мечтали попасть в первую отправку весеннего призыва.