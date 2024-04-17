Поддержка местных брендов продолжается

Так, в рамках реализации Программы поддержки, было проведено 6 образовательных мероприятий с производителями местных брендов, организована первая выставка-ярмарка «Местные бренды Ленинградской области» в рамках Форума потребительского рынка Ленинградской области, проведено 15 юридических консультаций по вопросам регистрации товарного знака.

Особое внимание уделено участию производителей местных брендов во втором федеральном конкурсе растущих российских брендов «Знай наших», который прошел в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». В этом мероприятии приняли участие 82 производителя местных брендов Ленинградской области.

По итогам проводимых мероприятий Ленинградская область была удостоена наградами «За лучшую поддержку производителей региона» от дирекции выставки-форума «Россия» и «За программу поддержки локальных брендов» от АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Комитетом сформирован публичный реестр местных брендов Ленинградской области и размещен на сайте в разделе «Развитие потребительского рынка». Для рассмотрения возможности включения в указанный реестр следует обратиться в комитет по электронной почте potreb@lenreg.ru

Комитет будет и в дальнейшем проводить различные мероприятия, направленные на поддержку местных брендов Ленинградской области. Так, ближайшее мероприятие, где будет организована выставка-продажа продукции местных брендов, — Фестиваля «Корюшка идёт!».