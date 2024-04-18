Молодые архитекторы продолжают знакомиться с Мариенбургом

Напомним, конструктивная дружба гатчинской общественности с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом (СПбГАСУ) началась ещё в 2018 году — с широко обсуждаемых проектов создания Аэропарка и парковой зоны «Пильна». Будущие архитекторы разработали дизайн-проект по созданию комфортной среды на территории, прилегающей к улице 120-й Гатчинской дивизии.

В сентябре прошлого года, уже в рамках проекта «Гостеприимный Мариенбург», в Гатчине состоялась презентация студенческих проектов по сохранению архитектурного наследия Мариенбурга. На этот раз студенты-второкурсники СПбГАСУ подготовили проекты по реставрации и приспособлению трёх архитектурных объектов - железнодорожной станции «Мариенбург», дачи В.В. Грачева и заводоуправления меднолитейного завода А.С. Лаврова.

В этом году будущим архитекторам были предложены четыре объекта для создания проектов приспособления к современному использованию: типовой егерский дом (из состава объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль построек Егерской слободы»), здание пожарного депо в Мариенбурге с прилегающей территорией, исторический дом семьи Бабуриных и привокзальная площадь железнодорожной станции «Мариенбург».

5 апреля почти пятьдесят студентов СПбГАСУ вместе со своими преподавателями прибыли в Мариенбург, чтобы непосредственно познакомиться с объектами проектирования. Гостей встречали председатель Совета ветеранов Мариенбурга Лариса Царькова, представитель инициативной комиссии Мариенбурга Виктор Тихомиров и представитель Гатчинского районного отделения ВООПИК Тамара Турапина.

Ребята посетили старинный дом Бабурина на ул. Воскова и один из типовых домов егерей Императорской охоты на ул. Комсомольцев-Подпольщиков. Их гостеприимно встретили хозяева домов Анна Бабурина-Усенко и Дарья Савельева, которые показали студентам свои дома, познакомили их с внутренним убранством и планировкой. В ходе осмотров объектов много интересных вещей из истории Мариенбурга и Егерской слободы рассказала студентам гатчинский специалист по сохранению культурного наследия, председатель ГРО ВООПИК Тамара Турапина.

По каждому из этих четырёх объектов будущие архитекторы разработают несколько вариантов решений, которые потом будут представлены на обсуждение широкому кругу жителей Мариенбурга и Гатчины, органам власти и специалистам. И, возможно, эти проекты будут реализованы!

Визит молодых гостей в Мариенбург завершился чаепитием, которое организовала в Совете ветеранов Лариса Царькова.

А 9 апреля, уже на территории СПбГАСУ, состоялась лекция-встреча студентов и преподавателей с Тамарой Турапиной. Она подробно рассказала об истории создания архитектурного ансамбля Егерской слободы, его особенностях, а также ознакомила студентов с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к сохранению объектов культурного наследия. После этого участники встречи обсудили возможные варианты современного использования мариенбургских памятников истории и архитектуры. Уже на этом этапе студентами и преподавателями было предложено много оригинальных и иногда неожиданных идей. Будет очень интересно увидеть готовые проекты.

Впереди - традиционная встреча в Гатчине, на которой будут представлены лучшие студенческие проекты. Для придания этому событию большей значимости и стимуляции творческой мысли в этом году проектировщикам было предложено провести не просто презентацию, а организовать конкурс проектов. В жюри конкурса войдут как преподаватели университета, так и представители инициативной группы жителей Мариенбурга и гатчинской администрации.

Подготовила Юлия Лысанюк