Мошенники в интернете воруют деньги, обещая выплаты ветеранам к 9 Мая

Ко Дню Победы мошенники начали создавать поддельные сайты, обещающие компенсации ветеранам и их семьям при условии предварительной оплаты комиссии. Такую схему обнаружили специалисты компании F.A.C.C.T., занимающейся кибербезопасностью. На этот раз мошенники использовали для поддельных сайтов логотип Роскачества и оформление портала умного покупателя. Роскачество не имеет никакого отношения к этим подделкам.

По новой схеме аферистов потенциальным жертвам обещают единоразовую денежную компенсацию от 50 тыс до 300 тыс рублей, но для «попадания в единый реестр» тех, кому полагается выплата, необходимо оплатить стоимость юридических услуг по сопровождению. Далее пользователь переходит на сайт, куда требуется ввести свои платежные реквизиты и перевести мошенникам деньги.

Фишинговые сайты мошенников были оперативно заблокированы.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества: «Безусловно, сайты, мимикрирующие под другие, не новость. Более того, как правило мошенники используют ресурсы, которым доверяют пользователи. Схема обмана весьма проста и нацелена на невнимательность. К праздникам, как и к распродажам, памятным датам и прочим акциям злоумышленники всегда подходят с ответственностью и каждый раз расширяют свои сети. Чтобы не попадаться в них, необходимо следовать простым правилам - не доверять информации размещенной на информационной площадке, а также проверять ее на официальных ресурсах. Поэтому о любых полагающихся выплатах узнавайте в соответствующих учреждениях и не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах, ведь есть риск не только перевести сравнительно небольшую сумму аферистам, но и вообще лишиться всех сбережений».