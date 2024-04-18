Школьникам Ленобласти рассказали о технологиях тестирования и квантовых вычислениях

К трансляции урока подключились школы из 8 районов Ленинградской области: Бокситогорского, Кировского, Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Сланцевского и Лодейнопольского.

«Благодаря Урокам цифры школьники больше узнают цифровых технологиях, новых перспективах их применения и востребованных специальностях. Надеемся, что нам удалось пробудить у ребят интерес к профессиям будущего», – подчеркнул заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Александр Клечиков.

Первая тема - квантовые вычисления и медицина будущего. Представитель компании «Нетрика Медицина» Евгений Мальков рассказал о цифровизации медицины в Ленинградской области, а также продемонстрировал ролик о квантовых технологиях, перспективах применения квантовых вычислений и вузах, которые готовят специалистов в этой сфере.

Вторая тема - способы аутентификации в социальных сетях. Эксперт компании «ОБИТ» Станислав Гуляев объяснил школьникам, как упростить вход в социальные сети и обезопасить свой аккаунт от кибермошенников. Так, есть несколько беспарольных способов: можно настроить вход по одноразовому коду из СМС или звонку-сбросу, по лицу или отпечатку пальца с помощью OnePass, по push-уведомлению из приложения соцсети или по QR-коду.

Третья тема – технологии тестирования. Вместе с представителем компании «Петрософт» Алексеем Борисенко ребята разбирались, почему тестирование так важно в разработке программного продукта, чем тестирование функциональное отличается от нагрузочного, какими методами и инструментами пользуются тестировщики и где можно обучиться этой профессии.

Изучить материалы Уроков цифры может каждый на сайте урокцифры.рф, посмотреть короткие мультфильмы по цифровой грамотности – на сайте цифровойликбез.рф.

Запись трансляции доступна по ссылке (https://vk.com/video-183130672_456239138).

Проекты «Урок цифры» и «Цифровой ликбез» реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», в 47-м регионе – при поддержке комитета цифрового развития и комитета образования Ленинградской области.