«Моё Дерево47»: Ленобласть высаживает деревья

В Год Семьи «Центр компетенций Ленинградской области», комитет по ЖКХ, администрация Коммунара и ООО «ГринКор» дали старт акции «Моё Дерево47». Это семейная экологическая акция по озеленению городов Ленинградской области, которая стартовала в конце апреля. Организаторы отмечают: дерево — это символ жизни, продолжения рода и семьи. Высаживая дерево, можно увековечить приятные воспоминания, посвятить его своей семье или близкому человеку. Для высадки команда акции «Моё Дерево47» готовит крупные, жизнеспособные растения с развитой корневой системой.

Для участия в акции можно подать заявку на портале «Моё Дерево47» https://вместе47.рф/moe-derevo47/ с 20 по 26 апреля 2024 года. Первым пространством для посадки деревьев станет Яблоневый сад в Коммунаре. Остальные территории в разных районах Ленинградской области сейчас обсуждаются и утверждаются, жители могут предлагать свои варианты — организаторы акции свяжутся со всеми и обсудят идеи.

Предусмотрено несколько вариантов участия. Первый — финансовое: на доставку, разгрузку спецтехникой, грунт, полив саженцев. В этом случае участник получает именное дерево с табличкой. Также можно помочь с поливом и высадкой, поучаствовать в финальных работах по высадке: выравнивании дерева, устройстве лунки и укреплении растения. Участникам акции предоставят необходимый инвентарь и проведут инструктаж.