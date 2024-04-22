Самозанятые Ленобласти поставили госкомпаниям товаров и услуг на 16,2 млн рублей

Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Максимальный прирост объемов закупок у самозанятых зафиксирован по таким направлениям, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, юридические и бухгалтерские услуги, услуги в области творчества, искусства и развлечений, а также строительные специализированные работы.

В целом по России общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых составил 2,2 млрд рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 160%.

«Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего с 2019 по I квартал 2024 года крупнейшие заказчики заключили договоры закупок в рамках 223-ФЗ с почти 14 тыс. самозанятыми. Их общая сумма превысила 14,7 млрд рублей, средняя цена договора составляет — 546 тыс. рублей.