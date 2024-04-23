Ленобласть выделяет еще 400 миллионов на надежное тепло

«В Ленобласти полным ходом продолжается отопительный сезон, и пока погода такая, как сейчас, никто его не прекратит. Но сразу после завершения отопительного сезона начнется активная подготовка к следующему. Ленинградская область дополнительно выделяет 400 миллионов рублей на подготовку теплоснабжающих объектов к зиме. Комитетом по топливно-энергетическому комплексу получено 23 заявки. Финансовую помощь региона на ремонт тепловых сетей ждут в Бокситогорском, Подпорожском и Лодейнопольском районах, Киришский и Тихвинский - планируют работы на котельных, а в Гатчинском заявили о необходимости ремонта сразу нескольких участков тепловых сетей. Все работы будут выполнены летом 2024 года», - рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Совокупный объем выделенных из бюджета Ленинградской области средств на поддержку выполняемых муниципальными образованиями ремонтных программ при подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов превышает 670 млн руб. Также ремонтные работы пройдут по программам теплоснабжающих организаций. Для удобства жителей ежедневно работает штаб по отопительному сезону в Ленинградской области. Для оперативного решения вопросов ленинградцы могут обращаться по ссылке https://vk.com/teplo_lo