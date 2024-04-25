Полиция задержала грабителя из Малого Верево

21 февраля вечером в полицию Гатчинского района обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в доме 12 по улице Кутышева в деревне Малое Верево с заявлением о том, что её 42-летний сын, применив силу, отобрал у нее кошелек с деньгами и мобильный телефон.

Материальный ущерб составил 14 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

22 апреля по месту жительства, в квартире дома 12 по улице Кутышева опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении преступления ранее неоднократно судимый злоумышленник был задержан.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.