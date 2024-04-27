МФЦ Ленобласти внедряют «виртуальные талоны»

Для получения электронного талона пользователю, авторизованному на Госуслугах, достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ https://mfc47.ru/talon.php, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.

На экране смартфона появится меню терминала электронной очереди - заявителю останется лишь выбрать нужную услугу МФЦ, получить электронный талон с номером очереди и ожидать приглашения к специалисту. Чтобы не терять время, «стоять» в очереди можно дистанционно — в машине, кафе или магазине неподалеку от МФЦ.

Когда подойдет очередь, посетителю МФЦ на смартфон придет соответствующее уведомление, что его ожидает специалист в окне обслуживания заявителей.

Напомним, что МФЦ Ленинградской области занимают лидирующие позиции в стране по количеству предлагаемых цифровых сервисов и электронных услуг.