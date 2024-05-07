Возможно, мошенники хотят снять ваши деньги?

1 мая в Коммунарский отдел полиции обратилась 45-летняя жительница Коммунара – по факту мошеннических действий. Ей поступил звонок с незнакомого номера, звонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что с ее счета, возможно, мошенники хотят снять денежные средства. Интересное дополнение – «возможно». С чего вдруг?

Для спасения сбережений надо было срочно снять все деньги и перевести их на безопасный счет, что дама и сделала. Пошла в банк, сняла кровные 285 тысяч рублей и отправила всю сумму злоумышленникам, действуя строго по инструкции звонивших.

По факту мошенничества, совершенного в значительном размере, возбудили уголовное дело. Возникает вопрос: ну, если вы снимаете деньги, опасаясь за их сохранность в банке, зачем их еще куда-то переводить? Спрячьте в безопасное место в собственной квартире – до выяснения ситуации. Кто руководит действиями потерпевших?

2 мая в гатчинскую полицию обратился 53-летний житель Гатчины, неработающий. Он заявил, что какое-то лицо от его имени оформило кредит в МТС-Банке и списало более 750 тысяч рублей себе на счет по номеру телефона.

В тот же день в полицию поступило заявление от 29-летнего жителя Сиверского, работающего врачом. Ему поступали сообщения и звонки в мессенджере «Телеграм». Неизвестные злоумышленники, представляясь сотрудниками ФСБ, убедили мужчину, что на него пытаются оформить кредит, и для предотвращения противоправных действий необходимо самому взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. Действуя по указанию голосов в трубке, молодой человек оформил кредит и четырнадцатью переводами по 15 тысяч рублей отправил деньги «на деревню дедушке»: 210 тысяч – на 14 разных номеров телефонов.