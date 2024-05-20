«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию

Части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах до завершения голосования – 26 мая – у Героя РФ, сенатора Александра Карелина, президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, президента Фонда информационной демократии Ильи Массуха и замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергея Перминова. Когда процедура завершится, они соединят части ключа и начнётся подсчёт голосов. Блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU.

Как отметил Сергей Перминов, кандидаты проявили высокий интерес к процедуре – зарегистрировано более 22 тысяч заявок. Максимальный конкурс составил от 8 до 10 человек.

«В предварительном голосовании в Ленинградской области выставили свои кандидатуры 4700 человек. Большое количество участников - молодые люди в возрасте до 35 лет. Данная процедура является обязательной для всех, кто хочет выдвинуться в качестве кандидата от партии. Кандидатами зарегистрированы ветераны и участники специально военной операции, которые несут ответственность за безопасность и мирное будущее нашей страны», - подчеркнул руководитель регионального комитета партии Дмитрий Рытов.

Система предварительного голосования полностью защищена – это ранее подтвердили эксперты ИТ-отрасли. «Единая Россия» ежегодно наращивает надёжность и безопасность процедуры, подчеркнул руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

Наблюдение за ходом ЭПГ будет идти в федеральном и региональных ситуационных центрах. Юристы и ИТ-специалисты будут мониторить происходящее в течение недели, смотреть за правилами ведения агитации, явкой, потенциальными нарушениями и оперативно на них реагировать.