«Интим-салон» от «деда Толи» – минус полмиллиона
Посещение сайтов для взрослых чревато, о чем свидетельствуют полицейские сводки. Интим-услуг можно и не получить, а вот материальный ущерб практически гарантирован.
Рубрики: Криминал
В полицию обратился 46-летний житель Коммунара, работающий техническим директором. Он получил звонок с незнакомого мобильного номера. Звонивший представился как «дед Толя» и сообщил, что, якобы, мужчина, посетив один из сайтов интим-салона, заблокировал кассу на 22 млн рублей. В связи с этим необходимо перевести денежные средства для разблокировки.
Внушение подействовало: гражданин сделал два денежных перевода посредством системы «СБП» на общую сумму, без малого, 600 тысяч рублей. Потом осознал случившееся и заявил в полицию. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.
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