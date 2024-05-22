«Интим-салон» от «деда Толи» – минус полмиллиона

В полицию обратился 46-летний житель Коммунара, работающий техническим директором. Он получил звонок с незнакомого мобильного номера. Звонивший представился как «дед Толя» и сообщил, что, якобы, мужчина, посетив один из сайтов интим-салона, заблокировал кассу на 22 млн рублей. В связи с этим необходимо перевести денежные средства для разблокировки.

Внушение подействовало: гражданин сделал два денежных перевода посредством системы «СБП» на общую сумму, без малого, 600 тысяч рублей. Потом осознал случившееся и заявил в полицию. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.