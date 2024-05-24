Ленинградские газовщики встретили 60-летний юбилей

«23 мая 1964 года здесь работали 12 человек. Сегодня на предприятии трудятся более 2300 специалистов, которые обслуживают более 12 тысяч километров сетей, больше 2 тысяч котельных, 712710 квартир и частных домов. Поздравляем нашего надежного партнера, с которым мы эффективно реализуем программы газификации и догазификации региона», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Он вручил благодарственные письма от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и от себя лично. Также газовщиков поблагодарили за работу комитет по ТЭК Ленинградской области и Законодательное Собрание региона.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (до 11 октября 2013 года — ОАО «Леноблгаз») осуществляет транспортировку природного газа потребителям, обеспечивает безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и реализует масштабные планы по газификации региона. Вместе с правительством Ленинградской области предприятие реализует государственные программы по газификации и догазификации региона.

Протяженность обслуживаемых предприятием газопроводов в Ленинградской области сегодня составляет более 12,3 тыс. км с объемом транспортируемого газа 6 568, 078 млн кубометров. Компания обслуживает около 2 тысяч котельных, 615 промышленных предприятий, 712710 квартир и домов.

Уже принято более 38 тыс. заявок на догазификацию. Заключено более 36 тыс. договоров, из них выполнено до границ земельных участков 28 тыс. домовладений. В рамках программы догазификации Ленинградской области запланировано построить почти 900 распределительных газопроводов. Также компания газифицирует учреждения культуры — дома культуры, библиотеки, музеи, спортивные учреждения — школы, комплексы, дворцы спорта, учреждения образования и здравоохранения, храмы, монастыри, сельскохозяйственные предприятия.