Электронное предварительное голосование «Единой России» завершено

Как было объявлено секретарем генерального совета Андреем Анатольевичем Турчаком, на 30 мая запланировано заседание президиума генсовета, посвященное подведению итогов электронного предварительного голосования (ЭПГ).

«В этом году интерес к процедуре был чрезвычаен. Конкурс кандидатов на ЭПГ составил почти 6 человек на место, и это успех. По нашим текущим предположениям, итоговый процент обновления в некоторых собраниях депутатов регионов и столиц субъектов может оказаться выше 50-60%. Все победители предварительного голосования должны будут обрести партийный статус. Основные кампании по ЭПГ, по так называемой первой модели, охватывают более 22 млн избирателей по всей стране, и в нашей системе для участия в процедуре были верифицированы более 2,9 млн человек, то есть более 13% избирателей, что отражает их интерес. В ходе голосования было получено всего 20 жалоб, что говорит о легитимности. Что касается процедуры предварительного голосования на территории Ленинградской области, где «в пробеге» в текущем сезоне сотни муниципальных мандатов и округов, то, согласно актуальным данным, оно прошло штатно, без инцидентов. Общее число кандидатов в регионе достигало 4745 человек», — отмечает замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», сенатор РФ Сергей Перминов.

С результатами предварительного голосования, в которых в том числе принимал участие и Гатчинский район, можно познакомиться здесь

Пресс-служба партии "Единая Россия"