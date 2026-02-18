«Команда Карлсона» трубит всеобщий сбор

Автомобиль для фронта

Всего лишь шесть дней – с 4 по 10 февраля – продолжался сбор на автомобиль, необходимый для выполнения сложных боевых задач команде гатчинского военнослужащего с позывным «Лирик».

Все посты с просьбой о помощи Елены Афанасьевой традиционно сопровождаются фото или видео. На этот раз в заснеженном кадре, опубликованном 4 февраля, – трое. И голос одного из них, который, наверное, может узнать только мама: «Несмотря на тяжелое время, мы знаем, что вы постоянно думаете о нас, помогаете нам и верите, что победа будет за нами».

Как говорит Елена, речь идет о выпускниках Гатчинской школы № 4, которые воюют сейчас в танковых подразделениях на СВО.

«Парни потрясающие, настоящие патриоты, – написала она 4 февраля. – Позвали их и пошли, не откосили, не отмазались. Не за деньги – за Родину и за правду! Давно на войне. Скромные, добрые парни. Послушайте видео. Мне невыносимо тяжело каждый раз слышать, как парни с войны просят о помощи. Задыхаюсь от боли... Нужна машина. Действительно нужна. Чтобы снаряды подвозить. Мы не покупаем сейчас транспорт, это – исключение. Обращаюсь сейчас к своим землякам. Надо собрать на это. Парни стоят в очень трудном направлении. Машина необходима...»

И вот пост от 10 февраля: «Мы сделали нереальное. Наша команда совершила чудо! Мы купили машину для танкистов экипажа «Лирика». Она уже на фронте, у ребят. Я и думать не думала, что это будет так быстро. Спасибо каждому, кто помог в приобретении автомобиля для танкистов. Земляки мои, 4-я школа, спасибо большое! Вы не прошли мимо своих. Люди добрые со всей России, вы тоже не прошли мимо. Какие вы молодцы! Победа обязательно будет скоро. Наша

Победа!»

Под этими двумя постами Елены Афанасьевой во «ВКонтакте» – десятки, сотни комментариев. В них – вся наша большая страна, вся ее любовь и надежда. Конечно, хотелось бы перечислить всех поименно, но ограничимся лишь небольшой выборкой сообщений:

- Елена: «Нашим родным мальчишкам! Питер, Гатчина, школа № 9»,

- Ирина: «Гатчина, родная школа № 4, нашим дорогим защитникам»,

- Галина: «СВОим. Санкт-Петербург»,

- Наталия: «Липецк плюс»,

- Елена: «Гатчина. Ребятам на машину»,

- Людмила: «Петрозаводск, Республика Карелия. На машину»,

- Наталия: «Для СВОих. Балашиха (Чувашия)»,

- Татьяна: «Новосибирск. Лирику и ребятам на машину. Храни вас Бог, родные наши»,

- Мария: «Амурск, Своим на машину»,

- Валентина: «Серпухов. Сама коренная ленинградка. Нашим родным. С любовью»,

- Галина: «Новосибирск. На Победу»,

- Юлия: «Суровое Зауралье, сосед просил передать»,

- Людмила: «Пермь. Храни вас Бог, родные наши»,

- Виктория: «Поддерживаем дальше, Вологда»,

- Светлана: «Низкий вам поклон, люди добрые. Огромное спасибо нашей любимой школе № 4! Команда Карлсона, родная, дорогая Леночка! Пусть хранит и благословит вас Господь за ваши отзывчивые, добрые сердца, за ваш неиссякаемый, благородный труд! МАМА.»

Открыт новый сбор!

Помощь фронту непрерывна. Как только закрылась заявка по автомобилю для ребят из команды «Лирика», Елена сразу же объявила новый сбор – на этот раз для воинов из Бурятии.

11 февраля. Снова видео во «ВКонтакте». На нем – воин с закрытым лицом. Видны только глаза. Парень заметно волнуется, ему неловко – не умеет просить. Никто из воинов не умеет и не любит просить, но сейчас это очень надо, потому что просят не за себя. Сейчас это надо всем. И снова в ответ звучит срывающийся от волнения материнский голос Елены Афанасьевой:

«Просто послушайте голос и речь этого мальчика! Посмотрите в его красивущие бурятские глаза. Какая грамотная речь. Какой красивый голос у этого воина. Я очень хочу, чтобы он вернулся домой живым. И чтобы его друзья вернулись живыми. Это зависит, конечно, от судьбы. Но мы с вами – это и есть сейчас их судьба. Будет техника специальная – вернутся. Нет, и тогда...»

И снова многоголосая перекличка под постом:

- Галина: «Гатчина. Поможем нашим мальчишкам. Пусть возвращаются живыми домой! Храни их Господь!»,

- Зинаида: «Воронеж. Бойцу с красивущими бурятскими глазами. Возвращайтесь живыми»,

- Наташа: «Череповец нашим дорогим бурятам на РЭБ. Берегите себя»,

- Елена: «Гатчина с вами, ребята»,

- Ирина: «Екатеринбург, сама из Бурятии»,

- Валентина: «Серпухов. Нашим дорогим Защитникам, с бурятскими глазами и разными другими. Бог вам в помощь, родненькие наши»...

Каждый из нас может присоединиться к движению Елены Афанасьевой через группу во «ВКонтакте» «"Команда "Карлсона" – идем дорогою добра» (https://vk.com/tel9217728584), созданную волонтерами Гатчины для военной и гуманитарной помощи фронту. В группе есть видео от бойцов и отчеты по сборам. Денежные средства можно перевести по номеру +79217728584 (Сбербанк или Альфа-банк, Елена Анатольевна А.).

Юлия Лысанюк