Чем пахнут стихи Есенина?

«Читай – вдыхай» – так называется новый проект директора Батовского культурно-досугового центра Ольги Костюковой, в рамках которого она знакомит с ароматами своей парфюмерной «литературной» коллекции. Встречи в рамках проекта Ольга Сергеевна назвала ольфакторными, то есть обонятельными, относящимися к области восприятия запахов (в переводе с латыни olfactorius – благовонный, душистый). Так, например, есть такое понятие, как ольфакторная память, когда знакомые запахи вызывают связанные с ними воспоминания.

Ольфакторные лекции по ароматам из коллекции духов Ольги Костюковой рассказывают о благоухании русской классической литературы – о том, какие запахи чувствуются в поэтических и прозаических произведениях русской классики, как через слово писателя можно «услышать» ароматы сирени, липы, жасмина, свежескошенного сена, лугового разнотравья, полевых цветов. Да и сами ароматы из собрания Ольги Сергеевны – русские, созданные именно отечественными парфюмерами.

На необычную, ольфакторную, встречу с Есениным собралось много людей. Как признается Ольга Костюкова, она не ожидала такого интереса, связывая его с необычайной популярностью знаменитого русского поэта, до сих пор любимого нами. «Ароматная» лекция позволила увидеть Есенина с непривычной стороны.

В прошлом году мы отмечали 130-летие со дня рождения и 100-летие со дня смерти Сергея Есенина, которого называют «последним поэтом деревни». В своих произведениях он талантливо воссоздавал широкие просторы русской земли, воспевая красоту и гармонию родной природы. «Душистым» называл талант Есенина Андрей Белый.

Действительно, поэтическое пространство текстов поэта достигает своей полноты за счет используемого им богатого разнообразия художественных выразительных средств. Русь у Есенина описана в красках (оттенки зари, золотых полей, синевы небес), звуках (шелест берез, пение птиц, шум ветра), благоуханиях (ароматы трав, полевых цветов, свежескошенного сена и морозного воздуха). Именно эти незримые ноты пытались уловить в специально подобранных ароматных композициях из литературной коллекции, пустившись в необычное путешествие с помощью едва ли не для всех органов чувств. Из рук в руки переходили сосуды с пробуждающими воображение ароматами меда, яблок, полыни, гречихи, березы, ромашки, даже яблочной шарлотки и бани.

Помимо ароматических композиций с «натуральными» запахами русской природы, российские парфюмеры создают и сложные ароматы, посвященные Сергею Есенину и его творчеству. Например, парфюмер Елена Даргель создала духи, навеянные циклом «Любовь хулигана», который вышел из-под пера поэта осенью 1923 года. Воздушно-нежные нотки дамасской розы в сочетании с шафраном и кожей отражают, по мнению автора, образ музы поэта – выдающейся танцовщицы Айседоры Дункан. Терпкий сложный глубокий аромат с нотками черного перца, магнолии и кипариса вдохновлен образом самого Есенина.

Юлия Лысанюк