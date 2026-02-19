Образование в приоритете: 7,2 млрд рублей взяли на обучение студенты СЗФО в 2025 году

По итогам 2025 года Сбербанк в СЗФО нарастил выдачу образовательных кредитов на 27% по сравнению с 2024 годом: всего банк выдал 19,3 тысячи льготных кредитов. В денежном выражении прирост ещё более значителен – 46%, общий объем выдачи составил 7,2 млрд рублей.

Санкт-Петербург остаётся ключевым центром спроса, на который пришлось 75% всех кредитов на Северо-Западе (14,6 тыс. на 6 млрд рублей, прирост в шт. – 23%). Второе и третье места по объёму занимают Ленинградская область (1200 кредитов на 425 млн рублей, прирост в шт. – 38%) и Калининград (930 кредитов на 200 млн рублей,прирост в шт. – 24%). Однако наиболее впечатляющая динамика роста зафиксирована в Мурманске и Архангельске, где количество выданных кредитов выросло почти в два раза.

Основные заёмщики образовательных кредитов — молодые люди от 14 до 25 лет. На их долю приходится 84% выдачи. В прошлом году средняя сумма кредита для студентов вузов и ссузов СЗФО составила 370 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге, где концентрируются ведущие учебные заведения, этот показатель был выше — 410 тысяч рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Выбор профессии — ответственный шаг, и он не должен зависеть только от финансовых возможностей человека. Если для желанной специальности нужны дополнительные средства, стоит рассмотреть образовательный кредит с господдержкой. Он доступен и на второе, и на третье образование. Популярность этого инструмента на Северо-Западе растёт: например, в Сбере количество таких кредитов за последние годы увеличивается в среднем на треть ежегодно. Это действительно выгодная инвестиция в будущее».

Кредитный портфель Сбербанка по образовательным кредитам в СЗФО вырос до 10,4 млрд рублей по итогам прошлого года. На Санкт-Петербург приходится 84% этого объёма.

Фото пресс-службы Сбербанка