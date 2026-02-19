Онлайн-прогулка с реальными впечатлениями: жителей Ленобласти приглашают на экскурсию по Эрмитажу и музею Пушкина
20 февраля Российское общество «Знание» проведет необычную просветительскую акцию для жителей Ленинградской области – виртуальную экскурсию по Государственному Эрмитажу и Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Познакомиться с уникальными коллекциями и экспонатами приглашают молодежь региона, а также всех желающих, интересующихся историей Древнего мира.
В роли экскурсовода выступит педагог, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2023», победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор-2025 Павел Гурьянов.
Участников виртуального визита по сокровищницам мировой культуры ждет знакомство с выдающимися артефактами Древнего Египта.
А интерактивный формат позволит без очереди рассмотреть экспонаты. Свои вопросы эксперту можно будет задать в режиме реального времени.
Виртуальная экскурсия от «Знания» начнется 20 февраля в 16:30. Присоединиться к познавательной онлайн-прогулке можно будет по ссылке:https://vk.com/wall-205430991_1553 .
Для участия в трансляции, необходимо зарегистрироваться на мероприятие Российского общества «Знание» по ссылке: https://znanierussia.ru/events/onlajn-ekskursiya-po-virtualnym-muzeyam-ermitazh-muzej-izobrazit-205826