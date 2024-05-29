Новые автобусы едут в Гатчину

Перевозчик проводит поэтапную замену подвижного состава в рамках нового муниципального контракта, заключенного в 2024 году с администрацией Гатчинского района. Всего до 1 июля филиал получит 64 машины среднего класса, которые будут обслуживать 35 муниципальных маршрутов. Все автобусы работают на экологичном топливе – сжиженном природном газе и отвечают самым высоким стандартам качества пассажирских перевозок. Обновление подвижного состава идёт в рамках транспортной реформы, которая была запущена в феврале этого года.

Как рассказал исполнительный директор филиала Алексей Торхов, в парке завершился первый этап реконструкции: «Мы оборудовали ремзону для обслуживания новых газомоторных автобусов. Сейчас приступили к строительству автоматической мойки».

Он отметил, что прежде, чем выйти на линию на новых «волгобасах», все водители пройдут переобучение: научатся пользоваться современным бортовым оборудованием и узнают особенности обслуживания газомоторной техники. А машины пройдут обкатку и техническое обслуживание в парке.

Первые шесть автобусов VOLGABUS большого класса гатчинский филиал НТА получил в апреле этого года. Все они уже работают на региональных маршрутах. Все новые автобусы низкопольные и приспособлены для обслуживания маломобильных пассажиров, оборудованы камерами видеонаблюдения снаружи и внутри салона, системами климат-контроля и автоматического подсчёта пассажиропотока.