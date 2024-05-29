Важно сделать самый первый шаг

Прошлой осенью у Бориса стало ещё меньше свободного времени. Он получил статус социального предпринимателя, что позволило открыть секцию дзюдо в Южном микрорайоне Выборга. Казалось бы, дополнительная нагрузка обеспечена, о досуге и думать не приходится. Но тренер и преподаватель доволен. Говорит, что при правильной организации рабочего дня отдохнуть всегда можно. А вхождение в предпринимательский корпус позволило осуществить давнюю мечту.

К спорту Борис приобщился с детства. Пошёл по стопам отца – Анатолий Кузнецов в своё время был неплохим самбистом. Его сын предпочёл восточную борьбу и буквально влюбился в дзюдо. Выступал на соревнованиях внутри страны и на международных турнирах, стал мастером спорта России, позже сам стал тренировать, получил педагогическое образование. Тема его дипломной работы была обозначена как вовлечение ребёнка в здоровый образ жизни при участии родителей. Речь не о спорте высоких достижений, это удел немногих, не каждый готов на самопожертвование даже ради олимпийской медали. Да и не каждому это дано. А вот физическое развитие, совершенствование технических навыков, знакомство с удивительным миром дзюдо будут полезны и интересны многим

Конечно, есть спортшкола. Но там всё-таки специфика: тренировочные нагрузки, регулярные выезды на соревнования, жёсткая необходимость поддерживать физическую форму, да и результаты в виде медалей и кубков никто не отменял. Борис Кузнецов хотел совместить полезное с приятным. Во главу угла он ставит не успехи и карьеру, а стремление к физическому самосовершенствованию, поддержанию себя в приемлемой физической форме, восстановление или развитие кондиций. Всё это дети воспринимают позитивно, особенно в компании с мамами и папами. Однако для реализации планов необходимы финансовые возможности.

– Я подал заявку на получение гранта в региональный комитет поддержки малого, среднего бизнеса, прошёл обучение по программе «Мой бизнес». Было очень интересно и познавательно: опытные преподаватели, много новых и полезных знаний, доброжелательная атмосфера.

Борис защитил бизнес-проект и получил грант на 500000 рублей, а также статус социального предпринимателя. Согласно условиям, добавил собственные средства и арендовал бывший тренажёрный зал обувного предприятия на Большой Каменной, сделал косметический ремонт, приобрёл новые татами. С ремонтом помогли друзья, ученики.

– Я набрал несколько групп дошкольников и школьников. Также сформировалась взрослая группа из родителей, которые привели детей на тренировку, а потом сами решили попробовать дзюдо «на вкус» и постепенно втянулись, – рассказывает Борис.

Подобные семейные практики поддерживает федерация дзюдо России. Здесь считают важным популяризировать прекрасную восточную борьбу в массах. А чтобы это сделать, нужно вовлекать в процесс не только детей, но и их мам и пап. Посещение состязаний, аттестация на пояса, знакомство со знаменитыми дзюдоистами. Всё это возможно благодаря добрым отношениям с коллегами из федерации.

Совместные тренировки, даже поединки, помогают взрослым пережить те же эмоции, которые испытывают дети, выходя на ковёр. Родители на собственном опыте узнают, что такое дзюдо. Занятия носят не соревновательный, а, скорее, оздоровительный характер, обеспечивают не просто физическое, а гармоничное развитие личности.

– Нередко взрослые говорят, что им не нужны чемпионы, но хотят, чтобы сын или дочь находились в хорошей форме. Можно сказать, что это не спорт, а физкультура. Мне как профессиональному тренеру интересно прививать малышам, школьникам стремление к здоровому образу жизни. Ну, а если у кого-нибудь есть потенциал, тогда уже нужно вместе с родителями решать, нужно ли переходить на более высокий уровень? Ведь это и особый режим питания, и выверенный до мелочей распорядок дня, и другие нюансы, – говорит Борис Кузнецов.

На тренировки к нему приезжают из разных концов Выборга. И такая востребованность радует. Ведь лучше, когда дети занимаются спортом или физкультурой, чем бесцельно слоняются по улицам. Дзюдо обладает и воспитательной функцией, это, кстати, закладывал в своё детище основатель борьбы Кано Дзигоро.

Если говорить о преференциях, которые получает соц­предприниматель, то Борис Кузнецов выделяет льготную налоговую однопроцентную ставку. Такая поддержка со стороны государства позволяет и плату за занятия устанавливать приемлемую, и не оказаться в материальном проигрыше. Количество воспитанников у успешного тренера растёт, родители участвуют в решении организационных вопросов, что свидетельствует не только об авторитете наставника, но и о том, что его мечта получила реальное воплощение.

– Я попробовал, и у меня получилось. Были сложности, но всё преодолимо. Многие знают о возможности получения поддержки, но не решаются заниматься всем этим. Говорят, что всё трудно, лучше не связываться. Но сделайте хотя бы первый шаг. Не жалею о своём решении, готов подтверждать статус социального предпринимателя, надеюсь на расширение проекта, – оптимистично настроен спортсмен, тренер и педагог.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области