Ленинградцы управляют жильем через ГИС ЖКХ и «Госуслуги дом»

«Нам важно идти в ногу со временем и активизировать цифровизацию городского хозяйства. Это удобно и прозрачно для людей. Можно участвовать в онлайн-собраниях со своей УК, зная, что их результаты будут проверены и достоверны. Можно узнавать все о текущем и капитальном ремонте, расходовании собранных с жителей средств, оплачивать коммунальные услуги. Цифровизация сферы ЖКХ — важный федеральный показатель», - отметил на еженедельном аппаратном совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как подчеркнули в комитете Госжилнадзора, одним из плюсов проведения общих собраний собственников помещений в электронном виде является невозможность фальсификации решений собственников помещений. Это позволяет избежать ситуаций, когда сначала предоставляются протоколы собраний, а затем поступают массовые обращения от граждан о том, что они не принимали участие в собрании. В 2023 году комитетом в органы внутренних дел направлена информация по 2519 обращениям о фактах фальсификации.

Комитет организовал постоянное информирование управляющих организаций о возможности использования ГИС ЖКХ при проведении общих собраний, проведение обучающих семинаров со специалистами управляющих организаций и органов местного самоуправления, популяризация системы ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ и мобильного приложения Госуслуги.Дом. В результате работы доля собраний, проведенных в электронном виде, увеличилась с 0,4% в 2021 году до 31% в 2024.

Указом президента России Владимира Путина установлен показатель «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающий использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Одним из показателей цифровой зрелости в отрасли «Городское хозяйство» является значение «Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников».