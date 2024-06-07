Две трети российских работодателей планируют обучать финансовой грамотности своих сотрудников

В исследовании приняли участие более 1300 работодателей. 86% опрошенных видят взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности сотрудника и производительностью его труда. Кроме того, 62% респондентов рассматривают финансовую грамотность как инструмент решения бизнес-задач, и только 38% – как социальный проект.

Влияние финансовой культуры на развитие бизнеса стало одной из центральных тем сессии «Финансовая культура как драйвер экономического развития государства». Мероприятие состоялось 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как отметил заместитель Министра финансов Павел Кадочников, две трети работающих россиян хотели бы пройти курсы у работодателя. Он также добавил, что бизнес слышит этот запрос и в условиях жесткой конкуренции за кадры работодатели сегодня стали пристальнее следить за финансовой стабильностью и благополучием своих сотрудников.

«Сегодня все острее стоит проблема квалифицированных кадров. Работодатели все больше конкурируют за сотрудников и все больше заинтересованы в повышении их эффективности. Работодатели стали внимательнее следить за финансовой стабильностью и благополучием своих специалистов. Ведь если у работника все хорошо, он сосредоточен на работе и дольше остаётся в компании», – пояснил Павел Кадочников.

Работодатели могут сыграть важную роль в развитии финансовой культуры у взрослых граждан и должны смотреть на это не как на благотворительность, а как на действенный инструмент повышения собственной эффективности, считает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. Он также отметил, что в работу должны включаться и финансовые организации.

«Финансовые организации тоже являются работодателями, и довольно крупными, а с другой стороны, влияют на финансовый рынок. В выигрыше оказываются тот, кто заботится и о развитии персонала, и о долгосрочных, ответственных отношениях с клиентом», – заявил он.

По мнению управляющего директора Управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрея Лисицына, работодатели понимают важность финансового просвещения своих сотрудников. «Это хорошо видно по тому, как развиваются корпоративные университеты и какое место в них занимает финансовая проблематика», – сказал он, выразив уверенность, что подписание соглашения между Минфином, Банком России и РСПП о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры будет полезно всем сторонам – сотрудникам, бизнесу и государству.

Декан экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Аузан отметил важность развития финансовой культуры. «Финансовая грамотность – это социальный инструмент, а финансовая культура – инструмент экономический, так как изменение поведенческих установок – это фактор, который работает на экономический рост», – подчеркнул он.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев, директор социально значимых проектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Мария Калинина, руководитель Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Модератором сессии выступил директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров.