Ленобласть и бизнес будут совместно бороться с борщевиком

«Борщевик Сосновского — это огромная проблема в масштабах страны, растение-паразит снижает привлекательность земельных участков, ежегодно требует значительных средств на уничтожение, представляет опасность для детей и домашних животных. Это очень ценно, что вопрос борьбы с борщевиком нашел отклик и в бизнес-сообществе. JTI стала первой компанией, которая предложила системную и долгосрочную помощь в решении данной задачи», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В соответствии с документом JTI Россия будет осуществлять масштабные работы по уничтожению борщевика на территории Ленинградской области. Пилотным проектом станет участок вокруг фабрики «Крес Нева» в Ломоносовском районе. Компания в ближайшее время приступает к картированию прилегающих участков для определения масштабов работы.

Параллельно табачная компания планирует начать борьбу с сорняком на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и на объектах культурного наследия региона. Соответствующий список территорий разрабатывается и будет утвержден летом 2024 года.

Программа рассчитана на 4 года с возможностью дальнейшего продления. Борьба с борщевиком будет вестись без использования химикатов, исключительно механическим способом (выкапыванием).