Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.06.2024 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово, ул. Сельская, ул. Дачная, Дом престарелых.
10.06.24 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП
д. Б. Слудицы
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.