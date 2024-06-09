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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.06.2024 с 10:00 до 17:00 

Пудостьское СП: 

п. Терволово, ул. Сельская, ул. ДачнаяДом престарелых.

 

10.06.24 с 10:00 до 17:00 

Вырицкое ГП 

д. Б. Слудицы

 