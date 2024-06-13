Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица

Открытие ветучастка прошло в преддверии Дня России, 11 июня. На торжественное мероприятие собрались сотрудники ветеринарного управления Ленинградской области, районных ветеринарных служб, представители правительства региона и гатчинской администрации.

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко в своем приветственном слове пожелал благополучия и процветания ветеринарной службе:

- Ветеринарная служба активно развивается и, без преувеличения, стоит на страже продовольственной безопасности региона и страны в целом. Ленобласть сегодня – лидер по производству яиц, молока, мяса, объем производства и переработки продукции в Ленинградской области за прошлый год превысил 410 млрд рублей. Эта цифра говорит о том, что без ветеринарной службы сохранить продовольственную безопасность невозможно. К сожалению, ежедневно мы вынуждены противостоять серьезным вызовам. Болезни, передающиеся от животных к человеку и наоборот, модифицируются, и, кроме того, наши недруги не дремлют и пытаются запустить к нам то птичий грипп, то чуму свиней. И побороть их без развитой ветеринарной службы невозможно.

Олег Малащенко также отметил, что «непродуктивные домашние животные» – кошки и собаки – давно стали членами наших семей и тоже нуждаются в квалифицированной ветеринарной помощи. Благодаря реновации Вырицкого ветучастка хозяевам не придется их возить к ветеринару за тридевять земель.

Ключи от здания и от новой машины

Символический «золотой ключик» от нового ветеринарного участка был вручен начальнику станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района Сергею Мизерному, а настоящие ключи – от нового автомобиля «Нива Тревел» – заведующей Вырицким ветеринарным участком Татьяне Тимошенко. Машина приобретена за счет средств регионального бюджета, и ветеринары очень обрадовались такому подарку: Вырицкий район большой, и транспорт ветслужбе крайне необходим.

На празднике всех приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она отметила значимость работы ветеринаров для Ленинградской области и гатчинской земли и выразила признательность за реализацию столь жизненно необходимого проекта:

- Гатчинский район остается сельскохозяйственным районом, где продолжают работать 19 крупных сельхозпредприятий, и, учитывая, что летом численность жителей сельских территорий увеличивается в разы, на ветеринарную службу ложится дополнительная нагрузка. Труд каждого работника ветеринарной службы очень важен.

Людмила Нещадим поблагодарила Гатчинскую ветеринарную службу за взаимодействие и успешное выполнение задач по сохранению эпизоотического благополучия на территории района и вручила награды гатчинским ветеринарам: благодарность совета депутатов и администрации Гатчинского района получил коллектив Гатчинской станции по борьбе с болезнями животных, а также заведующая Вырицким ветеринарным участком Татьяна Тимошенко.

Как поделилась Татьяна Николаевна, ремонт был поистине долгожданным: «Мы очень рады, что можем теперь работать в комфортных условиях, и нашим посетителям будет удобно. У нас появился аппарат УЗИ для мелких домашних животных и анализаторы для молока. Многие наши фермеры продают молоко на рынке, и теперь мы будем проводить ветсанэкспертизу молока здесь, на участке, а раньше им приходилось возить продукцию в лабораторию».

В результате капремонта в здании утеплена и перекрыта крыша, фасад облицован сайдингом, отремонтированы внутренние помещения, разделенные на два крыла. В одной части организовано фойе для ожидания, приёмная, операционная, оснащенная современным оборудованием, в другой располагается кабинет для ветеринарных специалистов, кладовая, санузел и бойлерная.

Награды за труд

В ходе торжественной церемонии открытия состоялось вручение наград особо отличившимся сотрудникам ветеринарной службы. Почетного диплома комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за развитие государственной ветеринарной службы удостоен коллектив станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района. Благодарность областного комитета получили специалисты гатчинской ветслужбы: заместитель начальника Михаил Земко и водители Григорий Прищепа и Михаил Милованов.

Знаком за сохранение эпизоотического благополучия награждены: начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, а также сотрудники Управления, специалисты Ленинградского противоэпизоотического отряда и станций по борьбе с болезнями животных Приозерского, Всеволожского, Кировского и Тосненского районов.

Начальник управления ветеринарии 47 региона Леонид Кротов поздравил коллег с заслуженными наградами и знаменательным событием – открытием обновленного ветеринарного участка в Вырице:

- Правительство Ленинградской области создает все условия для нашей работы, и каждый профессионал на своем месте должен понимать, чего от него ждут, и что он должен сделать своим трудом.

На празднике поздравили с юбилеем ректора Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины Кирилла Племяшова, который сотрудничает с ветеринарными учреждениями региона и неизменно оказывает поддержку ветслужбе Ленинградской области. Сейчас 72 студента-целевика проходят обучение в университете от ветеринарных учреждений Ленобласти.

С приветственным словом к собравшимся обратился священник Вырицкого храма Казанской иконы Божией Матери иерей Максим Крупцов, который накануне открытия провел чин освящения обновленного здания. Он отметил особую дату – 11 июня: праздник в честь открытия ветеринарного участка состоялся в канун Дня России и в день памяти святителя Луки Крымского, великого епископа и врача-хирурга:

- Вы трудитесь в сфере безопасности здоровья населения, и святитель Лука Крымский – ваш коллега и заступник. Невозможно не заметить такого божественного совпадения. Я желаю, чтобы святитель Лука преподал вам от Господа вдохновения и как можно больше успехов на благо Отечества и гатчинской земли.

Первая пациентка

Почетные гости перерезали символическую алую ленту: Вырицкий ветеринарный участок был открыт и уже приступил к работе.

Первую пациентку приняли прямо во время презентации: собачку, ожидающую щенков, принесли на УЗИ. Исследование показало, что процесс протекает нормально, будущая мать чувствует себя хорошо.

В штате Вырицкого ветеринарного участка – четыре сотрудника, но двое из них находятся в декретном отпуске, поэтому в наличии только два ветеринарных врача, которые принимают всех: от морских свинок до крупного рогатого скота.

В зону ответственности ветучастка входят Вырицкое и Сусанинское поселения, в которых расположено 34 населенных пункта, и 75% жителей содержат домашних и сельскохозяйственных животных и, конечно, нуждаются в качественных ветеринарных услугах широкого профиля. На обслуживаемой территории работают 10 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 108 личных подсобных хозяйств и 81 садоводство, где занимаются содержанием и разведением сельскохозяйственных животных, птицы и пчел. Поголовье животных включает 311 голов крупного и 304 головы мелкого рогатого скота, 76 лошадей, 118 свиней, больше 3,5 тысяч голов птицы, 400 кошек и 700 собак. Также на территории Вырицкого поселения находится кошачий приют «АльтераВита», где проживает около 95 пушистых особей. В летний период количество обращений за ветеринарными услугами и поголовье домашних животных увеличивается в разы.

Екатерина Дзюба