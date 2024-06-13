Творческие семьи – на читательский конкурс

Конкурс направлен на возрождение и продолжение традиций семейных чтений и содействует укреплению семьи и духовно-нравственных ценностей.

Конкурс проводится в двух номинациях – «Проза» и «Поэзия». В каждой из них жюри выберет три семьи-победителя, которых пригласят на торжественную церемонию награждения в Москву в декабре.

Для участия необходимо снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений – родители, бабушки, дедушки, дети вместе читают литературное произведение на русском языке. Участники должны заполнить заявку через Яндекс-форму.

Организаторами конкурса выступают: Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциация книгораспространителей России; Российский книжный союз; Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации, Министерства культуры РФ, Российской государственной детской библиотеки, Движения первых.

Работы принимаются до 30 сентября. Технические требования для ролика: MP4/.avi/.mov; разрешение не более 1920:1080, горизонтальная ориентация, хронометраж от 1 до 3 минут.