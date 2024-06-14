На заводской проходной

Стены и столы из серого бетона, сидения для гостей в виде стальных труб, плавящийся металл на мультимедийных экранах – в этом году стенд Ленинградской области на ПМЭФ-2024 был выполнен в индустриальном стиле. «Добро пожаловать на завод» – такими словами ленинградцы приветствовали гостей форума.

– Ленинградская область занимает первое место в стране по промышленному строительству, – отметил во вступительной речи губернатор Александр Дрозденко. – Вместе с прямыми инвестициями мы получаем новые рабочие места и достойную заработную плату для жителей области. Показательна и другая цифра: Ленобласть сегодня – № 1 в России по строительству жилья на человека. А значит, регион развивается сбалансировано, с приходом инвестиций в нём формируется территория для комфортного проживания людей.

Как отметил глава региона, именно промышленные предприятия вносят ключевой вклад в повышение уровня жизни ленинградцев. Так, заводы-лидеры обеспечивают своим сотрудникам заработную плату свыше 100 тысяч рублей. А лучшие из лучших могут похвастаться средней зарплатой в 170-180 тысяч! Крупные инвесторы также отвечают за благоустройство территорий, запускают в районах присутствия новые социальные программы.

Не забыта и экологическая повестка: по итогам 2023 года Ленобласть вошла в топ-20 регионов по экологической безопасности, а также стала одним из лучших субъектов РФ по лесовосстановлению – в том числе в восстановительном лесоразведении.

– Для нас каждое новое соглашение – не только про деньги, квадратные метры и рабочие места. Это возможность наращивания налоговых поступлений в бюджет региона, а значит – повышение уровня жизни ленинградцев. Мы должны помнить о задачах, которые поставил перед нами Президент России Владимир Путин: сбережение наших жителей, повышение качества их жизни, – резюмировал Александр Дрозденко.

Новые заводы и фермы

К старту экономического форума Ленинградская область подошла с крупнейшим в России инвестиционным портфелем в 6,5 трлн рублей. Его основу составили в том числе соглашения, заключённые на полях ПМЭФ в прошлые годы. Доля их реализации за 5 лет составила 87.5% – один из лучших показателей среди регионов.

Не заставили себя ждать и подписания этого года. Первое соглашение на ПМЭФ-2024 Ленобласть заключила с заводом «Стройпанель», который существенно расширит производство быстровозводимых модульных зданий в Колтушах. В дело вложат полмиллиарда рублей, что позволит увеличить объёмы выпуска на 140 тысяч квадратных метров в год.

Что касается сельского хозяйства, то 47-й регион заключил два крупных соглашения с местными производителями яйца и мяса птицы. Так, «Птицефабрика Синявинская» построит в Кировском районе цех для содержания промышленной птицы площадью 3320 квадратных метров, а также яйцесклад на 2100 «квадратов». Их коллеги из «Роскара» расширят и модернизируют комплекс по производству и переработке яиц во Всеволожском районе. В результате регион увеличит выпуск яйца на 750 миллионов штук в год. Памятуя о скачках цен на этот продукт в 2023 году, – своевременное решение!

– На сегодняшний день мы являемся первыми в стране, производя 3,5 млн яиц в год – это 8% от всей индустрии в стране. Однако на этом не останавливаемся: перед нами стоит задача увеличить производство на 50%, – прокомментировал ситуацию зампред правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Не обошлось и без соглашений в сфере импортозамещения и инноваций. Среди них – выпуск многоразовой промышленной тары для нефтегазовой отрасли в Тосненском районе, запуск линии грузовых полуприцепов всё в том же Тосно, производство косметики в Фёдоровском, расширение судостроительных мощностей в Кировском районе. Что до IT-сферы, то известный всем нам «ВКонтакте» разместит во Всеволожском районе собственные центры обработки и хранения данных – здесь появится своя «силиконовая долина» по-ленинградски.

Проекты нового времени

В рамках деловой программы ПМЭФ-2024 представители Правительства РФ и Администрации Ленинградской области обсудили несколько мегапроектов, которые напрямую связаны с будущим 47-го региона. Например, вице-премьер Марат Хуснуллин провёл совещание по строительству КАД-2. Ожидается, что её «второе кольцо» улучшит транспортную доступность ленинградских городов и посёлков, повысит уровень промышленной и торговой логистики.

– Нам предстоит большая работа. КАД-2 – очень важный и нужный проект. Он кардинально перераспределит транспортные потоки в Петербургской агломерации. Важно не просто построить дорогу, но и интегрировать её в существующую транспортную сеть региона, – заявил Марат Шакирзянович.

Что касается Ленобласти, то уже известно, что КАД-2 разгрузит Дорогу жизни и её окрестности, а также повысит транспортную доступность Мурино.

– Первый этап КАД-2 пройдёт от трассы М-11 до Кузьмолово, протяжённость дороги составит почти 90 км. Это будет четырёхполосная трасса с расчётной скоростью движения 120 км/ч. Она не только сделает удобнее поездки, но и выведет транзитные потоки, повысит логистическую доступность и даст толчок развитию промышленных производств, – пояснил на совещании Александр Дрозденко.

Важной для 47-го региона оказалась и сессия, посвящённая развитию внутреннего туризма. В частности, на мероприятии стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею ввести упрощённую систему передачи земель под рекреационные цели. Это откроет новые возможности для туристического сектора 47 региона. Достижения ленинградцев в строительстве экотроп, кемпингов и малых отелей высоко оценил замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

В десятке лучших

Главным итогом форума для Ленинградской области стали 35 инвестиционных соглашений на общую сумму в 100 млрд рублей. Помимо этого, областное правительство договорилось о реализации ряда социальных проектов. В их числе – соглашение с Республикой Северная Осетия –Алания о совместной работе по реабилитации участников специальной военной операции, договорённость с компанией НОВАТЭК о закупке оборудования для больницы в Кингисеппе и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Партнёром 47-го региона также станет президентский фонд «Россия – страна возможностей», известный по выставке «Россия» на ВДНХ – организация обязалась поддерживать творческую молодёжь из Ленинградской области, в том числе с помощью конкурсов профессионального мастерства.

Показателен рейтинг Агентства стратегических инициатив России, по традиции опубликованный в день завершения экономического форума. Ленинградская область вошла в число лучших регионов страны по уровню инвестиционного климата. Особенно высоко эксперты оценили проект «Зелёный коридор для инвестора», который позволил снизить административные барьеры для бизнеса и сократить сроки ответов на запросы с 30 до 5 дней. Как результат – десятое место среди всех субъектов РФ и очередное подтверждение эффективной работы Команды 47 в интересах ленинградцев и всей страны.

Стас Бутенко

Фото: пресс-служба правительства ЛО