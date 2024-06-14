ГИМС – 40 лет

Государственная инспекция по маломерным судам была образована постановлением Совета Министров РСФСР 15 июня 1984 года. Тогда ее главной задачей являлось упорядочение пользования маломерными судами. В 2003 году инспекция была передана в ведение МЧС России.

С тех пор круг задач ГИМС МЧС России заметно расширился. Инспекция стала осуществлять государственный надзор за маломерными судами и базами для их стоянок, их пользованием во внутренних водах и территориальных морях Российской Федерации, обеспечивать безопасность людей на водных объектах, проводить аттестацию на право управления маломерными судами.

Начало купального сезона и период навигации – напряженная пора у инспекторского состава ГИМС и свой профессиональный праздник они встретят на воде, обеспечивая безопасность граждан на водных объектах.