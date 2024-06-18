В Приоратском парке наградили художников

В конкурсе приняли участие художники из Гатчинского района и Санкт-Петербурга, воспитанники школ искусств и студий, студенты и свободные творцы. На суд жюри было представлено 59 работ, созданных во время пленэра, который прошел на территории дворцов-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в Тайцах.

Участники вдохновлялись видами исторического парка, его живописными ландшафтами и, конечно, архитектурной доминантой – главным усадебным домом.

Работы оценивало профессиональное жюри под председательством Геннадия Петровича Садомовского, члена союза художников России, председателя РОО ЛО «Гатчинского товарищества художников».

Номинация «Наследие глазами детей до 11 лет включительно»:

1 место – Екатерина Мезенцева, Сиверская ДШИ им И.И. Шварца;

2 место – Ксения Бердникова, Сиверская ДШИ им И.И. Шварца;

3 место – Анна Полякова, Сиверская ДШИ им И.И. Шварца;

3 место – Артемий Логвинов, Художка Гатчины

Номинация «Наследие глазами детей»:

1 и 2 место – Надежда Краплина, ДХШ г. Гатчины;

2 место – Полина Спичак, ДХШ г. Гатчины;

3 место – Анна Юхманова, ДХШ г. Гатчины.

Поощрительный приз «За оригинальное композиционное решение»: Роман Котин, Гатчинская гимназия «Апекс».

Номинация «Вдохновленные искусством Творца»

1 место – Юлия Ромас, Клуб Живой живописи;

2 место – Наталья Горячева, Клуб Живой живописи;

3 место –Мария Белякова, Художка Гатчины.

Номинация «Наследие кистью мастера».

1 место - Ольга Кадушкина, преподаватель ДХШ г. Гатчины;

2 место - Евгения Измайлова, преподаватель ДХШ г. Гатчины;

3 место – Полина Колоскова, колледж Инженерная школа одежды (ИШО).

Поощрительный приз «За сохранение традиций русской акварельной школы»: Елена Водопьянова, преподаватель Сиверской ДШИ им И.И. Шварца.

Поощрительный приз «За совершенство композиционного решения»: Ксения Калиничева, ДХШ г. Гатчины.

Напомним, что в Приоратском парке можно посетить выставку работ участников арт-конкурса прошлых лет. Стенды с копиями работ установлены на берегу Филькиного озера вдоль парковой аллеи.