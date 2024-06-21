Старт производственной бизнес-акселерации в Ленобласти

В этом году для участия отобрали 20 перспективных предприятий региона, представляющих легкую, химическую, пищевую отрасли, а также приборостроения.

Участников поприветствовали Председатель Комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай и директор регионального центра «Мой бизнес» Александр Усачев.

Как отметила директор Регионального центра инжиниринга, главный организатор этого бизнес-интенсива Нина Грибанова: «Бизнес-акселерация — это окно возможностей. Участников ждут 3 месяца активной работы, взаимодействие с ведущими экспертами и лидерами отрасли. Нужно использовать максимально эти возможности для развития своего бизнеса. Участники прошлых лет запускали свои проекты в различных отраслях производства и выходили на проектную мощность еще в процессе обучения. Мы же со своей стороны готовы предоставить широкий спектр мер господдержки, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Результат бизнес-акселерации - не только экономический рост конкретного предприятия, но и сильная экономика региона в целом. Ленобласть нуждается в эффективных конкурентоспособных предприятиях».

Впереди у участников насыщенное обучение, в программе которого: отраслевой мастермайнд; система индивидуального наставничества с сильнейшими экспертами; возможность делового общения с лидерами промышленной сферы; новые знакомства и полезные контакты.

Центр «Мой бизнес Ленобласти разработал и эффективно оказывает производственным предприятиям региона такие услуги, как услуги по повышению производительности труда, разработка новых продуктов и технологий производства, подготовка экономического обоснования инвестиционных проектов, сертификации и содействие в оформлении торговых знаков.