Ленобласть — лидер по темпам ввода жилья

«Это достижение федерального уровня. Сегодня успехи Ленинградской области отметил вице-премьер Марат Хуснуллин — результаты представлены всем регионам страны. Мы этим по-настоящему гордимся. И для нас важно, что это не единственный показатель. Строительная отрасль в регионе растёт: оборот строительных организаций увеличился почти на 38 %, средняя заработная плата в отрасли выросла более чем на 21 %. И, конечно, эти темпы напрямую связаны с развитием инфраструктуры. Именно в прошлом году Ленинградская область поставила рекорд по вводу объектов образования — построено 9 школ и 11 детских садов. И это тот уровень, который мы стремимся поддерживать в 2026 году», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский на отчетной коллегии регионального комитета по строительству.

Введено 5 250,22 тыс. м2 зданий жилого и нежилого назначения, из них 4 219,8 тыс. м2 жилья и 1 030,42 тыс. м2 нежилой недвижимости. Показатель превышает плановое значение на 24,5 процента.

Застройщики ввели 107 жилых домов (9 — введены муниципалитетами). Общая площадь нового жилья — 1,12 млн м2. Население построило 23 716 индивидуальных жилых домов. В пересчете на одного жителя введено 2,04 м2 жилья. Поручение губернатора о вводе ⅔ в ИЖС исполнено.

Лидерами по объему ввода стали Всеволожский район — 1 705,5 тыс. м2, из них 55,1 процента приходится на индивидуальное жилищное строительство, и Ломоносовский район — 712,1 тыс. м2, доля ИЖС 68 процентов.

За счет нового строительства и реконструкции введено 289 объектов производственных мощностей и социальной инфраструктуры.



Всего введено в эксплуатацию 11 детских садов на 2 570 мест и 9 школ на 7542 места. Это рекорд для Ленинградской области. Еще никогда не вводили 20 объектов образования за один год.

В рамках АИП работа велась по 111 объектам, из них 50 находились на этапе строительно-монтажных работ, 12 реализовывались по полному циклу от проектирования до строительства.

По АИП завершено восемь объектов, включая школу на 1 175 мест в Гатчине, школу на 825 мест в Новоселье (Белстройцентр), реконструкцию школы № 68 в Лодейном Поле на 350 учащихся, Дом культуры на 150 мест в Красном Бору, ФОК в Виллози, поликлинику на 600 посещений в смену в Кировске, амбулаторно-поликлинический комплекс в Тельмана, центр по производству медицинских изделий во Всеволожске.

Застройщики ввели 11 детских садов на 2 570 мест и 6 школ на 5 192 места. Область выкупила и передала в муниципальную собственность 7 детских садов на 1 985 мест и 2 школы на 1 384 места. На выкуп направлено 2,148 млрд рублей.