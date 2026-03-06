Поиск на сайте
Выход на лед запрещен во всех районах и округах Ленинградской области

По погодным условиям выход на лед опасен для жизни. Во всех муниципальных образованиях Ленобласти действует правовые акты, запрещающие выход на лед.

Рубрики:  Общество

Государственные инспекторы МЧС России по Ленобласти совместно с представителями администраций, сотрудниками полиции и спасателями аварийно-спасательной службы проводят патрулирование водоемов в местах возможного выхода людей на лед.

Напоминаем, что нарушение действующего запрета влечет за собой штраф от 1000 до 5000 рублей.