Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

25.06.2024 с 20:00 по 26.06.2024 до 20:00 кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское СП:

д. Пеушалово;

д. Лайдузи;

д. Кезелево;

д; Куйдузи.