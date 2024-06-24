Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.06.2024 с 20:00 по 26.06.2024 до 20:00 кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское СП:
д. Пеушалово;
д. Лайдузи;
д. Кезелево;
д; Куйдузи.
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